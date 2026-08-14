14 de agosto de 2026
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SERVIÇO

Farmácia do CS San Martin fecha para reforma

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Unidade passará por ajustes no balcão e instalação de divisória; retirada de medicamentos pode ser feita em qualquer outro Centro de Saúde.
Unidade passará por ajustes no balcão e instalação de divisória; retirada de medicamentos pode ser feita em qualquer outro Centro de Saúde.

A farmácia do CS (Centro de Saúde) San Martin, em Campinas, estará fechada durante toda esta sexta-feira (14) para obras internas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os serviços serão suspensos para ajustes no balcão de atendimento e instalação de uma divisória no almoxarifado.

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A previsão é que o atendimento ao público seja retomado a partir das 13h da próxima segunda-feira, depois que o espaço passar por limpeza e reorganização. A pasta afirma que as intervenções visam melhorar as condições de trabalho dos servidores e a qualidade do acolhimento aos usuários.

Enquanto a unidade permanecer fechada, a população pode retirar medicamentos em qualquer outro Centro de Saúde da rede municipal, independentemente do bairro de residência.

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