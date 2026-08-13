Dois homens em uma motocicleta são procurados pela Polícia Civil após um ataque a tiros no Jardim Santa Lúcia, em Campinas. A vítima foi baleada em frente a uma adega na Avenida Carlos Lacerda e morreu depois de ser levada ao hospital. As informações são da TH+ Record.
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Testemunhas relataram que a dupla chegou em uma moto preta sem placa, se aproximou do homem e efetuou vários disparos antes de fugir.
A vítima ainda foi colocada em um veículo por pessoas que estavam no local e levada ao Hospital da PUC-Campinas, mas não resistiu.
Quando as equipes policiais chegaram à avenida, a área onde ocorreu o crime já havia sido limpa. Com isso, a perícia não encontrou cápsulas ou projéteis que poderiam auxiliar na reconstituição inicial do ataque.
Mesmo assim, a Polícia Científica realizou os levantamentos possíveis no endereço.
A investigação agora busca identificar os ocupantes da motocicleta e descobrir o que motivou o homicídio. Imagens de câmeras existentes na região e depoimentos de testemunhas poderão ser utilizados na apuração.