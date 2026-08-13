Dois homens em uma motocicleta são procurados pela Polícia Civil após um ataque a tiros no Jardim Santa Lúcia, em Campinas. A vítima foi baleada em frente a uma adega na Avenida Carlos Lacerda e morreu depois de ser levada ao hospital. As informações são da TH+ Record.

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Testemunhas relataram que a dupla chegou em uma moto preta sem placa, se aproximou do homem e efetuou vários disparos antes de fugir.

A vítima ainda foi colocada em um veículo por pessoas que estavam no local e levada ao Hospital da PUC-Campinas, mas não resistiu.