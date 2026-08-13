Uma operação conjunta da Polícia Militar e do Ministério Público prendeu dois advogados e um corretor de imóveis nesta quinta-feira (13), em Campinas, durante uma investigação sobre um esquema de apropriação fraudulenta de imóveis de terceiros.

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A ação, batizada de Operação Dominus, foi realizada pelo 1º e 10º Baep em conjunto com o Gaeco de Piracicaba. Foram cumpridos três mandados de prisão temporária e quatro de busca e apreensão, todos em endereços de Campinas.

Segundo a investigação, o grupo utilizava documentos falsos e pessoas em situação de vulnerabilidade como “laranjas” para tentar obter a posse ou a propriedade de imóveis que pertenciam a terceiros.