A Unicamp abriu uma nova etapa para a ocupação da Fazenda Argentina, área de 1,4 milhão de metros quadrados adquirida pela Universidade para expansão das atividades de ensino, pesquisa e extensão. O espaço está no centro do projeto do Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável (HIDS), concebido como um distrito de inovação voltado a soluções para os desafios ambientais, sociais e tecnológicos das próximas décadas.

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No último dia 7, a Universidade publicou edital dando 30 dias para que proprietários ou responsáveis retirem animais, veículos e outros bens existentes na fazenda. O levantamento identificou 63 bois e vacas, 10 porcos, nove cavalos, 15 ovelhas e três cabritos, além de veículos e um curral.

A medida ajuda a preparar a área para uma ocupação planejada que começou a ser desenhada há mais de uma década. A compra da Fazenda Argentina foi aprovada pelo Conselho Universitário em 2013 e efetivada em 2014. Com cerca de 140 hectares, a aquisição ampliou em aproximadamente 60% a área disponível do campus de Barão Geraldo e foi pensada como uma reserva territorial para crescimento da Universidade no longo prazo.

HIDS será o eixo da ocupação