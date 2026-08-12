A Unicamp abriu uma nova etapa para a ocupação da Fazenda Argentina, área de 1,4 milhão de metros quadrados adquirida pela Universidade para expansão das atividades de ensino, pesquisa e extensão. O espaço está no centro do projeto do Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável (HIDS), concebido como um distrito de inovação voltado a soluções para os desafios ambientais, sociais e tecnológicos das próximas décadas.
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No último dia 7, a Universidade publicou edital dando 30 dias para que proprietários ou responsáveis retirem animais, veículos e outros bens existentes na fazenda. O levantamento identificou 63 bois e vacas, 10 porcos, nove cavalos, 15 ovelhas e três cabritos, além de veículos e um curral.
A medida ajuda a preparar a área para uma ocupação planejada que começou a ser desenhada há mais de uma década. A compra da Fazenda Argentina foi aprovada pelo Conselho Universitário em 2013 e efetivada em 2014. Com cerca de 140 hectares, a aquisição ampliou em aproximadamente 60% a área disponível do campus de Barão Geraldo e foi pensada como uma reserva territorial para crescimento da Universidade no longo prazo.
HIDS será o eixo da ocupação
Divulgação/Unicamp
O plano aprovado pelo Conselho Universitário em 2024 prevê que a Fazenda Argentina seja ocupada seguindo princípios de urbanismo sustentável, com maior concentração das edificações para preservar áreas livres e reduzir impactos ambientais. A proposta orienta o uso do território até 2050, mas não determina previamente todos os prédios que serão construídos. Cada projeto ainda dependerá de aprovação específica da Universidade.
A Fazenda Argentina ocupa uma posição estratégica dentro de uma área maior de 11,3 milhões de metros quadrados abrangida pelo HIDS, que também engloba o Polo 2 de Alta Tecnologia, o campus Zeferino Vaz da Unicamp e o campus da PUC-Campinas. A intenção é integrar universidades, centros de pesquisa, empresas e poder público em um território dedicado a inovação e desenvolvimento sustentável.
Os estudos da Unicamp já apontaram potencial para cerca de 200 mil metros quadrados de novas construções apenas em uma primeira etapa, projetada originalmente para um horizonte entre cinco e dez anos. Entre as diretrizes estão menor dependência de automóveis, reaproveitamento de água, eficiência energética e criação de espaços públicos e comunitários.
Projetos de saúde, energia e pesquisa
Divulgação/Unicamp
Diversas propostas acadêmicas já demonstraram interesse em utilizar a área. Entre elas está a criação de um Instituto de Especialidades Pediátricas com aproximadamente 200 leitos, destinado a assistência, ensino e pesquisa em doenças complexas da infância. O projeto ainda está em desenvolvimento e busca fontes de financiamento.
Outra iniciativa prevê a implantação de um hub de energia sustentável, com uma usina fotovoltaica de 5 MW em cinco hectares da Fazenda Argentina. A estimativa apresentada pela Universidade é que o sistema possa gerar energia equivalente a cerca de 15% do consumo anual da Unicamp, além de funcionar como laboratório para pesquisas sobre transição energética.
Apesar dessas propostas, a própria Unicamp ressalta que o único projeto já formalmente aprovado para a Fazenda Argentina é o dos corredores ecológicos. As demais iniciativas fazem parte do planejamento e dependem de etapas institucionais, financiamento e projetos executivos antes da implantação.
Animais precisam ser retirados
Enquanto o planejamento avança, o edital determina que os responsáveis pelos bens e animais atualmente encontrados no terreno façam a retirada mediante agendamento.
Quem não se manifestar dentro dos 30 dias poderá ter os itens considerados abandonados para fins legais e administrativos, permitindo à Universidade definir a destinação conforme a legislação.
A retirada dos animais e estruturas, portanto, ocorre dentro de um processo mais amplo de preparação da maior área disponível para expansão física da Unicamp nas próximas décadas.