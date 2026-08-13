A Polícia Militar recuperou uma Yamaha MT-03 com registro de furto e prendeu um homem por receptação na Vila Padre Manoel da Nóbrega, em Campinas.

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Segundo o 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior, a motocicleta foi localizada dentro de um condomínio, após uma denúncia indicar que o veículo poderia ser produto de crime.

Durante a consulta aos dados da moto, os policiais confirmaram que ela havia sido furtada em março deste ano.