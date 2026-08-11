Blitzes realizadas para fiscalizar o trânsito de Campinas também resultaram na prisão de mais de dez pessoas por crimes ou mandados judiciais ao longo deste ano. Entre os detidos estão procurados por homicídio e estupro, além de pessoas com mandados relacionados a dívidas de pensão alimentícia.
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De acordo com a Emdec, 142 operações foram realizadas entre 8 de janeiro e 5 de agosto, em ações conjuntas com a Guarda Municipal e a Polícia Militar. As abordagens têm como foco infrações e comportamentos de risco no trânsito, mas a consulta dos dados dos motoristas também permite identificar pessoas procuradas pela Justiça.
Um dos casos ocorreu em 30 de julho, na Avenida Prefeito Magalhães Teixeira, no Parque Itália. Durante a abordagem de um veículo, as equipes descobriram que o motorista era procurado por homicídio. Ele foi encaminhado à delegacia e preso.
Poucos dias antes, em 17 de julho, um motociclista parado em uma operação na Rua Armando Frederico Renganeschi, no Jardim Cristina, região do Ouro Verde, acabou detido após a identificação de um mandado relacionado ao crime de estupro.
Drogas, pensão e embriaguez
As fiscalizações também resultaram em outros flagrantes. Nos dias 30 e 31 de maio, em Joaquim Egídio, dois motoristas foram detidos por porte de entorpecentes.
Outras duas abordagens, realizadas em 15 de janeiro e 22 de julho, terminaram com pessoas conduzidas à delegacia devido a mandados relacionados ao não pagamento de pensão alimentícia. Também houve prisões por embriaguez ao volante e ameaça.
Segundo o gerente da Divisão de Fiscalização e Operação de Trânsito da Emdec, Fábio Henrique Rodrigues da Matta, a integração entre os órgãos amplia o alcance das operações.
“As operações, juntamente com o rigoroso foco no combate à embriaguez no volante, uso de equipamentos obrigatórios e condições mecânicas de segurança dos veículos, que envolvem segurança viária, também ajudam no combate à criminalidade, na segurança pública. Já ocorreram o cumprimento de mandados de prisão, apreensão de entorpecentes e outras situações de crime, ou que tocam, diretamente, a vida de famílias, como a falta de pagamento de pensão alimentícia. Dessa forma, cada operação não protege apenas quem está no trânsito. Protege a sociedade como um todo”, afirmou.
Moto acumulava R$ 220 mil em multas
As blitzes de 2026 também encontraram veículos com valores elevados de débitos e centenas de autuações.
Em um dos casos, uma Yamaha YBR 125 foi apreendida com 994 autuações e mais de R$ 220 mil em multas. Em outra fiscalização, um Chery QQ utilizado no transporte por aplicativo foi recolhido ao Pátio Municipal com mais de R$ 60 mil em débitos tributários e administrativos.