Blitzes realizadas para fiscalizar o trânsito de Campinas também resultaram na prisão de mais de dez pessoas por crimes ou mandados judiciais ao longo deste ano. Entre os detidos estão procurados por homicídio e estupro, além de pessoas com mandados relacionados a dívidas de pensão alimentícia.

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De acordo com a Emdec, 142 operações foram realizadas entre 8 de janeiro e 5 de agosto, em ações conjuntas com a Guarda Municipal e a Polícia Militar. As abordagens têm como foco infrações e comportamentos de risco no trânsito, mas a consulta dos dados dos motoristas também permite identificar pessoas procuradas pela Justiça.

Um dos casos ocorreu em 30 de julho, na Avenida Prefeito Magalhães Teixeira, no Parque Itália. Durante a abordagem de um veículo, as equipes descobriram que o motorista era procurado por homicídio. Ele foi encaminhado à delegacia e preso.