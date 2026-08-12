Uma mulher conseguiu escapar, na terça-feira (11), após ser mantida em cárcere privado e sofrer estupros repetidos pelo ex-companheiro durante quatro dias, no bairro Jardim Novo Campos Elíseos, em Campinas.

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A vítima simulou ter ingerido os medicamentos fornecidos pelo agressor e aguardou que ele saísse para o trabalho para fugir. Ela tomou um ônibus e buscou atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José, onde profissionais de saúde identificaram a gravidade do caso e acionaram a GM (Guarda Municipal).

O homem, de 46 anos, não aceitava o término do relacionamento. Na última sexta-feira (7), ele arrastou a ex-companheira pelos cabelos até sua residência, onde a manteve em situação de violência física e psicológica.