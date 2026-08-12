Um motociclista morreu após bater na traseira de um carro na tarde desta terça-feira (11), no km 96 da Rodovia Anhanguera, em Campinas.
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Segundo a concessionária AutoBAn, o acidente aconteceu na pista marginal, sentido sul, por volta das 15h59.
A dinâmica preliminar aponta que um Hyundai HB20 seguia pela faixa 1 quando o trânsito ficou lento. O motociclista, que vinha logo atrás em uma Honda CG 160, não conseguiu frear a tempo e atingiu a traseira do automóvel.
Com o impacto, o condutor da moto caiu sobre a pista. A morte foi confirmada às 16h44.
O motorista do HB20 não ficou ferido.
Por causa do atendimento da ocorrência, todas as faixas da marginal sul ficaram interditadas entre 16h11 e 17h01. A faixa de desaceleração permaneceu bloqueada até as 20h.
O acidente provocou cerca de seis quilômetros de congestionamento, entre os km 101,5 e 95,5, considerando as pistas expressa e marginal.
A Polícia Técnica chegou ao local às 18h32 e o corpo foi removido pela funerária às 19h49.
As circunstâncias do acidente serão apuradas.