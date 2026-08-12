12 de agosto de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
ACIDENTE FATAL

Motociclista morre após bater em carro na Anhanguera

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Portal CCM - ARTESP
Motociclista bateu na traseira de um HB20 na marginal sul da Anhanguera e morreu; acidente provocou seis quilômetros de congestionamento.
Motociclista bateu na traseira de um HB20 na marginal sul da Anhanguera e morreu; acidente provocou seis quilômetros de congestionamento.

Um motociclista morreu após bater na traseira de um carro na tarde desta terça-feira (11), no km 96 da Rodovia Anhanguera, em Campinas.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a concessionária AutoBAn, o acidente aconteceu na pista marginal, sentido sul, por volta das 15h59.

A dinâmica preliminar aponta que um Hyundai HB20 seguia pela faixa 1 quando o trânsito ficou lento. O motociclista, que vinha logo atrás em uma Honda CG 160, não conseguiu frear a tempo e atingiu a traseira do automóvel.

Com o impacto, o condutor da moto caiu sobre a pista. A morte foi confirmada às 16h44.

O motorista do HB20 não ficou ferido.

Por causa do atendimento da ocorrência, todas as faixas da marginal sul ficaram interditadas entre 16h11 e 17h01. A faixa de desaceleração permaneceu bloqueada até as 20h.

O acidente provocou cerca de seis quilômetros de congestionamento, entre os km 101,5 e 95,5, considerando as pistas expressa e marginal.

A Polícia Técnica chegou ao local às 18h32 e o corpo foi removido pela funerária às 19h49.

As circunstâncias do acidente serão apuradas.

Comentários

Comentários