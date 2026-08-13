A Emdec vai interditar um trecho da Rua Major Adolpho Rossin, no Cidade Satélite Íris, em Campinas, a partir das 20h desta sexta-feira (14).

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O bloqueio seguirá até 6h de sábado e será necessário para a execução de uma rede de gás pela Comgás.

A interdição ocorrerá entre a Rua Benedita Iny de Ávila e a Avenida John Boyd Dunlop.