A Emdec vai interditar um trecho da Rua Major Adolpho Rossin, no Cidade Satélite Íris, em Campinas, a partir das 20h desta sexta-feira (14).
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O bloqueio seguirá até 6h de sábado e será necessário para a execução de uma rede de gás pela Comgás.
A interdição ocorrerá entre a Rua Benedita Iny de Ávila e a Avenida John Boyd Dunlop.
No sentido Centro-bairro, o desvio será feito pelas vias John Boyd Dunlop, Achiles Bertoldi e Reinaldo Schneider. No sentido contrário, os motoristas deverão utilizar Reinaldo Schneider, Achiles Bertoldi e John Boyd Dunlop.
A linha 232 (Satélite Íris IV/Terminal Satélite Íris) terá o itinerário alterado e seguirá o mesmo trajeto de desvio.
Agentes da Emdec vão acompanhar a circulação de veículos durante a intervenção.
Segundo a empresa, as condições climáticas podem interferir na realização do serviço.