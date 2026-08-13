13 de agosto de 2026
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TRÂNSITO

Rua no Campo Grande terá bloqueio para obra da Comgás

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Trecho da Rua Major Adolpho Rossin será fechado das 20h de sexta às 6h de sábado para execução de rede de gás.
Trecho da Rua Major Adolpho Rossin será fechado das 20h de sexta às 6h de sábado para execução de rede de gás.

A Emdec vai interditar um trecho da Rua Major Adolpho Rossin, no Cidade Satélite Íris, em Campinas, a partir das 20h desta sexta-feira (14).

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O bloqueio seguirá até 6h de sábado e será necessário para a execução de uma rede de gás pela Comgás.

A interdição ocorrerá entre a Rua Benedita Iny de Ávila e a Avenida John Boyd Dunlop.

No sentido Centro-bairro, o desvio será feito pelas vias John Boyd Dunlop, Achiles Bertoldi e Reinaldo Schneider. No sentido contrário, os motoristas deverão utilizar Reinaldo Schneider, Achiles Bertoldi e John Boyd Dunlop.

A linha 232 (Satélite Íris IV/Terminal Satélite Íris) terá o itinerário alterado e seguirá o mesmo trajeto de desvio.

Agentes da Emdec vão acompanhar a circulação de veículos durante a intervenção.

Segundo a empresa, as condições climáticas podem interferir na realização do serviço.

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