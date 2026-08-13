Uma ação rápida e precisa de policiais militares evitou uma tragédia na noite desta terça-feira (11), no Jardim Santa Cecília, em Mogi Guaçu. A equipe foi acionada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) após receber o alerta de que uma bebê de aproximadamente um mês de vida estava engasgada e com dificuldades para respirar.

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Ao chegar ao local, os agentes confirmaram a gravidade da situação. Diante da idade da criança, os policiais aplicaram imediatamente as manobras de desengasgamento, com todo o cuidado e técnica exigidos para o caso.

Durante o procedimento, a bebê conseguiu expelir uma secreção que bloqueava suas vias aéreas. Em seguida, começou a apresentar sinais de melhora, com movimentos respiratórios e recuperação gradativa da respiração.