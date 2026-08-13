13 de agosto de 2026
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HERÓIS

Policiais militares salvam bebê de um mês engasgada em Mogi Guaçu

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Policiais militares realizaram manobras de desengasgamento em uma bebê de um mês no Jardim Santa Cecília.
Policiais militares realizaram manobras de desengasgamento em uma bebê de um mês no Jardim Santa Cecília.

Uma ação rápida e precisa de policiais militares evitou uma tragédia na noite desta terça-feira (11), no Jardim Santa Cecília, em Mogi Guaçu. A equipe foi acionada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) após receber o alerta de que uma bebê de aproximadamente um mês de vida estava engasgada e com dificuldades para respirar.

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Ao chegar ao local, os agentes confirmaram a gravidade da situação. Diante da idade da criança, os policiais aplicaram imediatamente as manobras de desengasgamento, com todo o cuidado e técnica exigidos para o caso.

Durante o procedimento, a bebê conseguiu expelir uma secreção que bloqueava suas vias aéreas. Em seguida, começou a apresentar sinais de melhora, com movimentos respiratórios e recuperação gradativa da respiração.

Uma equipe do Resgate, que também estava no endereço, conduziu a menina ao hospital, acompanhada pela mãe. O pai seguiu no mesmo deslocamento até a unidade de saúde, onde a criança permanece em observação médica.

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