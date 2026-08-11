À primeira vista, a decisão da Comissão Processante de rejeitar os novos vídeos apresentados por Mariana Conti (PSOL) poderia ser interpretada como uma vitória importante para Vini Oliveira (Cidadania). Afinal, sai do processo justamente o material que a denunciante pretendia utilizar para reforçar as acusações contra o vereador. Minha leitura, e posso estar completamente enganado, porém, caminha em outra direção: a decisão pode ser muito mais uma blindagem jurídica da CP do que propriamente um alívio político para Vini.

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Como discutimos anteriormente na coluna do final de semana, o problema apontado pela Procuradoria da Câmara não está necessariamente no conteúdo das gravações, mas na maneira como esse material chegou até a imprensa e, posteriormente, às mãos de Mariana. A íntegra recebida pela vereadora não corresponde aos arquivos originais extraídos diretamente do sistema de videomonitoramento da Smile. São gravações realizadas em ambiente privado, obtidas fora da investigação oficial e sem prévia autorização judicial. Incorporá-las ao processo poderia abrir uma enorme avenida para a defesa questionar judicialmente uma eventual cassação.

Foi exatamente esse risco que levou a própria CP, semanas atrás, a voltar atrás na tentativa de buscar as gravações com veículos de comunicação. Agora, diante da iniciativa de Mariana de apresentar o conteúdo obtido junto ao Correio Popular, o colegiado manteve a coerência com aquela decisão e novamente fechou a porta. O parecer da Procuradoria é bastante claro ao alertar que o uso desse material “pode ocasionar a ilicitude dessa prova”. Para uma comissão cujo resultado pode significar a perda de um mandato eletivo, não é um detalhe desprezível.