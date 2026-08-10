A cidade de Campinas vivenciará, pela primeira vez, o feriado municipal do Dia do Evangélico na próxima quarta-feira (12). Instituída pela Lei Municipal nº 16.785, publicada no Diário Oficial em setembro de 2025, a data passa a compor o calendário oficial do município a partir deste ano.
O projeto é de autoria do vereador Filipe Marchesi e foi sancionado pelo prefeito Dário Saadi. Durante a sanção, no entanto, houve veto parcial ao trecho que previa apoio financeiro ou suporte direto da Prefeitura para a realização de festividades, medida que visa preservar o princípio da laicidade do Estado.
Apesar do feriado, os serviços essenciais — como saúde, segurança e transporte — funcionarão normalmente ou em esquema especial, conforme orientação de cada setor responsável.
Para marcar a data histórica, Campinas recebe o Festival Cultura Gospel, que acontece na Estação Cultura, das 13h30 às 22h, com entrada franca. A programação inclui apresentações de FHOP Music, Nesk Only e 3 Palavrinhas, além de um workshop voltado a músicos com o grupo Trio Vox Dei. Também estão previstas atrações de grupos locais, praça de alimentação e Espaço Kids.
O evento conta ainda com a Expo Cultura Gospel, um espaço dedicado à exposição de projetos sociais desenvolvidos por igrejas e organizações evangélicas nas áreas de assistência, educação, cultura e esporte.
Realizado pelo Instituto Pontes, o festival tem o apoio do Conselho de Pastores de Campinas e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.