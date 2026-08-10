A cidade de Campinas vivenciará, pela primeira vez, o feriado municipal do Dia do Evangélico na próxima quarta-feira (12). Instituída pela Lei Municipal nº 16.785, publicada no Diário Oficial em setembro de 2025, a data passa a compor o calendário oficial do município a partir deste ano.

O projeto é de autoria do vereador Filipe Marchesi e foi sancionado pelo prefeito Dário Saadi. Durante a sanção, no entanto, houve veto parcial ao trecho que previa apoio financeiro ou suporte direto da Prefeitura para a realização de festividades, medida que visa preservar o princípio da laicidade do Estado.

Apesar do feriado, os serviços essenciais — como saúde, segurança e transporte — funcionarão normalmente ou em esquema especial, conforme orientação de cada setor responsável.