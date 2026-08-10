Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica neste domingo (9), em Campinas, após a vítima relatar que foi agredida por estrangulamento e chegou a perder a consciência.
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Segundo a Polícia Militar, equipes do 47º Batalhão foram acionadas e, após ouvir a mulher, localizaram o suspeito na mesma via.
Durante a abordagem, o homem resistiu à ação policial, e os agentes precisaram utilizar força de forma progressiva para contê-lo.
A vítima e o suspeito foram encaminhados para atendimento médico e, posteriormente, apresentados à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).
A ocorrência foi registrada por violência doméstica, lesão corporal, ameaça, resistência e desacato.
O homem permaneceu preso em flagrante e à disposição da Justiça.