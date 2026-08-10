10 de agosto de 2026
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PRISÃO EM FLAGRANTE

Homem é preso após estrangular mulher em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Mulher relatou ter sido estrangulada até perder a consciência; suspeito também foi autuado por ameaça, resistência e desacato.
Mulher relatou ter sido estrangulada até perder a consciência; suspeito também foi autuado por ameaça, resistência e desacato.

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica neste domingo (9), em Campinas, após a vítima relatar que foi agredida por estrangulamento e chegou a perder a consciência.

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Segundo a Polícia Militar, equipes do 47º Batalhão foram acionadas e, após ouvir a mulher, localizaram o suspeito na mesma via.

Durante a abordagem, o homem resistiu à ação policial, e os agentes precisaram utilizar força de forma progressiva para contê-lo.

A vítima e o suspeito foram encaminhados para atendimento médico e, posteriormente, apresentados à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

A ocorrência foi registrada por violência doméstica, lesão corporal, ameaça, resistência e desacato.

O homem permaneceu preso em flagrante e à disposição da Justiça.

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