Uma equipe do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prendeu, nesta segunda-feira (10), um homem de 31 anos procurado pela Justiça por tentativa de homicídio. A captura ocorreu em um condomínio de prédios localizado no Parque Residencial Vila União, em Campinas, após denúncias anônimas apontarem a presença do suspeito no local.

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Segundo a polícia, ao chegar ao endereço, os agentes realizaram a abordagem e confirmaram, por meio de consulta ao Sistema Operacional Muralha Paulista, que o detido possuía mandado de prisão em aberto. Ele foi condenado a sete anos de reclusão pela prática de tentativa de homicídio ocorrida em 2021, crime que, na época, foi amplamente divulgado e registrado em vídeos por populares.

Além do mandado judicial, os policiais constataram que o foragido já possuía passagem por roubo e tráfico de drogas, além de ser apontado como integrante da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital). O preso foi encaminhado à 2ª Delegacia Seccional de Campinas.