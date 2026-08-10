A Emdec começa a fiscalizar, a partir desta segunda-feira (10), mais dois pontos críticos do trânsito de Campinas por meio de câmeras com visão de 360 graus. Os novos equipamentos ficam na Avenida Benjamin Constant, na altura do Terminal Mercado, e na Avenida John Boyd Dunlop, junto à Estação BRT Ipaussurama.

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Com a expansão, Campinas passa a contar com 21 pontos de videomonitoramento ativo.

As imagens são acompanhadas por agentes da mobilidade urbana no Centro de Controle Operacional de Trânsito e Transporte. Além de registrar infrações, o sistema também é usado para identificar veículos quebrados, acidentes, lentidão e falhas semafóricas.