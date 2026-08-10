A Emdec começa a fiscalizar, a partir desta segunda-feira (10), mais dois pontos críticos do trânsito de Campinas por meio de câmeras com visão de 360 graus. Os novos equipamentos ficam na Avenida Benjamin Constant, na altura do Terminal Mercado, e na Avenida John Boyd Dunlop, junto à Estação BRT Ipaussurama.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Com a expansão, Campinas passa a contar com 21 pontos de videomonitoramento ativo.
As imagens são acompanhadas por agentes da mobilidade urbana no Centro de Controle Operacional de Trânsito e Transporte. Além de registrar infrações, o sistema também é usado para identificar veículos quebrados, acidentes, lentidão e falhas semafóricas.
Os dois novos trechos somaram 75 acidentes entre 2023 e junho de 2026. Foram 33 ocorrências com feridos, 32 sem vítimas, oito atropelamentos e dois acidentes fatais.
Benjamin Constant com foco em faixa exclusiva
Na Avenida Benjamin Constant, o equipamento foi instalado na altura do Terminal Mercado.
O local registrou 12 acidentes entre julho de 2023 e junho deste ano, sendo sete sem vítimas, três atropelamentos e dois com feridos.
Durante a fase de testes, a Emdec identificou principalmente estacionamento irregular na baia destinada aos ônibus e uso indevido da faixa exclusiva.
A câmera se soma a outro equipamento já instalado próximo à Rua Senador Saraiva. Somente neste ano, esse ponto registrou quase 1,8 mil infrações, principalmente pelo uso irregular da faixa exclusiva.
JBD soma 63 acidentes
Na Avenida John Boyd Dunlop, a nova câmera fica junto à Estação BRT Ipaussurama, no Corredor BRT Campo Grande.
O trecho concentrou 63 acidentes entre 2023 e 2026, com 31 casos com feridos, 25 sem vítimas, cinco atropelamentos e dois acidentes fatais.
O principal alvo da fiscalização será o uso indevido do corredor exclusivo do BRT, principalmente por motociclistas.
Segundo a Emdec, a circulação irregular aumenta o risco de conflito com os ônibus e interfere na prioridade do transporte coletivo.
18 mil infrações
Nos pontos que já estavam ativos, os agentes identificaram 18,1 mil infrações entre janeiro e julho deste ano.
A irregularidade mais comum foi a transposição indevida de pista, com 7,7 mil registros, seguida do uso irregular de faixa exclusiva, com cerca de 5 mil.
Também aparecem entre as principais ocorrências estacionamento proibido, conversão e retorno em locais proibidos, avanço de sinal vermelho, estacionamento sobre calçada e licenciamento vencido.
Todos os locais monitorados possuem placas informando sobre a fiscalização por câmeras.