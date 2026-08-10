A Polícia Civil de Campinas investiga um caso de feminicídio na Rua Erica de Andrade Silva, no Jardim São Jorge. O corpo de Elinalva Mendes Teixeira Pacheco foi encontrado na noite de domingo (9) dentro da própria casa, com quatro perfurações por faca.
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O caso foi inicialmente registrado como suspeita de suicídio pela Polícia Militar, que arrombou a porta do imóvel para prestar socorro. No entanto, durante a perícia, a equipe da Polícia Civil constatou inconsistências na cena do crime e acionou a DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa).
De acordo com o boletim de ocorrência, o imóvel apresentava sinais de luta corporal, como um armário quebrado, e havia latas de cerveja consumidas no local. A vítima foi encontrada deitada com o rosto para cima, com uma faca na mão direita acima da cabeça, posição que, segundo os peritos, não condiz com suicídio.
A principal linha de investigação aponta para o companheiro de Elinalva, identificado apenas como Antônio, que morava com ela no endereço. Testemunhas afirmaram que o casal foi visto consumindo bebidas alcoólicas na última sexta-feira (7), data em que a vítima foi vista pela última vez. O suspeito não foi localizado e parte de seus pertences, incluindo roupas, foi retirada da casa, restando apenas peças íntimas no guarda-roupa.