A Polícia Civil de Campinas investiga um caso de feminicídio na Rua Erica de Andrade Silva, no Jardim São Jorge. O corpo de Elinalva Mendes Teixeira Pacheco foi encontrado na noite de domingo (9) dentro da própria casa, com quatro perfurações por faca.

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O caso foi inicialmente registrado como suspeita de suicídio pela Polícia Militar, que arrombou a porta do imóvel para prestar socorro. No entanto, durante a perícia, a equipe da Polícia Civil constatou inconsistências na cena do crime e acionou a DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa).

De acordo com o boletim de ocorrência, o imóvel apresentava sinais de luta corporal, como um armário quebrado, e havia latas de cerveja consumidas no local. A vítima foi encontrada deitada com o rosto para cima, com uma faca na mão direita acima da cabeça, posição que, segundo os peritos, não condiz com suicídio.