11 de agosto de 2026
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ACIDENTE FATAL

Atropelamento no Anel Viário em Campinas deixa um morto

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Portal CCM - ARTESP
Pedestre morreu após ser atingido por um micro-ônibus no km 13 do Anel Viário Magalhães Teixeira, em Campinas.
Pedestre morreu após ser atingido por um micro-ônibus no km 13 do Anel Viário Magalhães Teixeira, em Campinas.

Um pedestre morreu após ser atropelado por um micro-ônibus na madrugada desta terça-feira (11), no km 13 do Anel Viário Magalhães Teixeira (SP-083), em Campinas.

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Segundo informações da Rota das Bandeiras e da Artesp, o veículo seguia no sentido norte quando invadiu o acostamento e atingiu um homem que caminhava pelo local.

A vítima morreu no local. O motorista do micro-ônibus não ficou ferido.

O acidente aconteceu por volta de 1h26. O acostamento permaneceu interditado durante o atendimento da ocorrência e foi liberado às 5h38.

A perícia chegou ao trecho por volta das 4h21, e o serviço funerário esteve no local pouco depois.

O micro-ônibus permaneceu no acostamento aguardando a seguradora.

As circunstâncias que levaram o veículo a invadir o acostamento serão investigadas.

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