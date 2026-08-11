Um pedestre morreu após ser atropelado por um micro-ônibus na madrugada desta terça-feira (11), no km 13 do Anel Viário Magalhães Teixeira (SP-083), em Campinas.

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Segundo informações da Rota das Bandeiras e da Artesp, o veículo seguia no sentido norte quando invadiu o acostamento e atingiu um homem que caminhava pelo local.

A vítima morreu no local. O motorista do micro-ônibus não ficou ferido.