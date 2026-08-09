09 de agosto de 2026
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EM VALINHOS

Homem mata mulher a facadas e tenta tirar a própria vida

Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Vítima foi identificada como Eliane do Carmo Pereira, de 42 anos
Vítima foi identificada como Eliane do Carmo Pereira, de 42 anos

Um homem de 40 anos matou a esposa a facadas na manhã deste sábado, 8, no Loteamento Residencial Ana Carolina, em Valinhos. A vítima foi identificada como Eliane do Carmo Pereira, de 42 anos.

Após atacar a mulher, Márcio de Souza Milani tentou tirar a própria vida utilizando a mesma faca usada no crime.

O homem foi encontrado ferido e socorrido em estado grave para a Santa Casa de Valinhos. Ele permanece internado sob escolta policial. De acordo com a unidade de saúde, Márcio está estável e segue em um leito de enfermaria.

Segundo a polícia, Eliane já havia obtido uma medida protetiva contra o marido em razão de conflitos anteriores, mas os dois haviam retomado o relacionamento.

Após o crime, o suspeito enviou ao filho de Eliane uma imagem da mulher já morta. Na sequência, também encaminhou uma foto dele próprio acompanhada de mensagens ofensivas. O filho teria sido a primeira pessoa a tomar conhecimento do feminicídio.

O relacionamento entre os dois era marcado por períodos de instabilidade e conflitos. A mulher já havia recorrido à Justiça para obter proteção, mas decidiu reatar com o companheiro.

As facas de cozinha envolvidas no crime foram apreendidas pela polícia e deverão passar por perícia.

O caso foi registrado na Delegacia de Valinhos e é investigado como feminicídio.

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