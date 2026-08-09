Um homem de 40 anos matou a esposa a facadas na manhã deste sábado, 8, no Loteamento Residencial Ana Carolina, em Valinhos. A vítima foi identificada como Eliane do Carmo Pereira, de 42 anos.

Após atacar a mulher, Márcio de Souza Milani tentou tirar a própria vida utilizando a mesma faca usada no crime.

O homem foi encontrado ferido e socorrido em estado grave para a Santa Casa de Valinhos. Ele permanece internado sob escolta policial. De acordo com a unidade de saúde, Márcio está estável e segue em um leito de enfermaria.