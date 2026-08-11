A Secretaria de Saúde de Campinas vacinou 64 cães e gatos no entorno do Cemitério da Saudade no sábado (8), dentro das ações de bloqueio após a confirmação de um caso de raiva em uma gata encontrada no local.
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A vacinação foi direcionada aos animais de moradores que vivem em um raio de 300 metros do cemitério.
Campinas não registrava raiva em gatos desde 2016.
No mesmo dia, outra equipe realizou uma ação educativa dentro do cemitério para orientar frequentadores sobre prevenção da doença e esclarecer dúvidas.
Bloqueio continua
As ações não terminaram. Nesta semana, a Unidade de Vigilância de Zoonoses também vai realizar palestras para funcionários e terceirizados da Setec, responsável pela administração do cemitério.
O bloqueio vacinal na região continuará, incluindo novas ações com animais do entorno e com gatos que vivem dentro do Cemitério da Saudade.
Anteriormente, equipes já haviam realizado vacinação casa a casa na região.
Caso é da variante de morcego
A UVZ informou que a gata diagnosticada com raiva estava infectada pela variante associada a morcegos, responsável pela chamada raiva paralítica.
Nesse quadro, o animal tende a ficar prostrado, quieto e apresentar alterações neurológicas, comportamento diferente da forma furiosa da doença.
O monitoramento de morcegos é feito durante todo o ano em Campinas. Animais encontrados em situações atípicas são recolhidos e enviados para análise.
Neste ano, quatro morcegos tiveram resultado positivo para raiva no município.
Vacina é gratuita
A vacinação antirrábica para cães e gatos é oferecida gratuitamente durante todo o ano pela Unidade de Vigilância de Zoonoses.
O atendimento ocorre mediante agendamento, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone (19) 2515-7044.
A orientação é manter a vacinação dos animais em dia, evitar que cães e gatos circulem soltos pelas ruas, não tocar em morcegos e procurar atendimento de saúde em caso de mordida ou arranhão de animal com suspeita da doença.