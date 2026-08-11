A Secretaria de Saúde de Campinas vacinou 64 cães e gatos no entorno do Cemitério da Saudade no sábado (8), dentro das ações de bloqueio após a confirmação de um caso de raiva em uma gata encontrada no local.

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A vacinação foi direcionada aos animais de moradores que vivem em um raio de 300 metros do cemitério.

Campinas não registrava raiva em gatos desde 2016.