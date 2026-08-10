Um homem com mandado de prisão em aberto foi preso pela Polícia Militar no fim de semana, em Jaguariúna, após um acidente com uma motocicleta. A ocorrência também envolveu um condutor que dirigia sob efeito de álcool e com a Carteira Nacional de Habilitação cassada.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
De acordo com a corporação, durante o retorno de um apoio, policiais militares avistaram uma motocicleta com dois ocupantes trafegando em alta velocidade pela Rodovia SP-95, no sentido Centro. Ao perceber a presença da viatura, o condutor realizou manobras perigosas, como passar pela rotatória do Cruzeiro na contramão.
Em seguida, ao acessar a Rua Gaspere, o motorista perdeu o controle do veículo, e ambos os ocupantes caíram. Ainda no chão, ele tentou ligar a moto para fugir, mas o veículo apresentou defeitos mecânicos e não foi possível a fuga.
Durante a abordagem, a consulta ao sistema apontou que o passageiro possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de ameaça. Ele foi detido e permaneceu à disposição da Justiça.
Já o condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez, como forte odor etílico e fala alterada. Ele admitiu ter consumido bebida alcoólica e informou que sua CNH estava cassada por infrações anteriores relacionadas à embriaguez ao volante. Inicialmente, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas, na unidade policial, aceitou fornecer amostra de sangue para contraprova.
Por causa da queda, os dois envolvidos foram encaminhados a uma unidade de saúde. O passageiro sofreu escoriações e dores, além de suspeita de luxação no tornozelo. Após atendimento médico, ambos foram conduzidos à delegacia.
A motocicleta foi removida ao pátio por questões administrativas. O homem procurado permaneceu preso à disposição da Justiça, enquanto o condutor foi liberado após os procedimentos legais e responderá pelas infrações de direção perigosa, embriaguez ao volante e acidente com vítima.