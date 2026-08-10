Um homem com mandado de prisão em aberto foi preso pela Polícia Militar no fim de semana, em Jaguariúna, após um acidente com uma motocicleta. A ocorrência também envolveu um condutor que dirigia sob efeito de álcool e com a Carteira Nacional de Habilitação cassada.

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De acordo com a corporação, durante o retorno de um apoio, policiais militares avistaram uma motocicleta com dois ocupantes trafegando em alta velocidade pela Rodovia SP-95, no sentido Centro. Ao perceber a presença da viatura, o condutor realizou manobras perigosas, como passar pela rotatória do Cruzeiro na contramão.

Em seguida, ao acessar a Rua Gaspere, o motorista perdeu o controle do veículo, e ambos os ocupantes caíram. Ainda no chão, ele tentou ligar a moto para fugir, mas o veículo apresentou defeitos mecânicos e não foi possível a fuga.