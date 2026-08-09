09 de agosto de 2026
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EM CAMPINAS

Motorista morre após carro bater na traseira de caminhão

Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Artesp
Carro bateu na traseira de caminhão da coleta de lixo, na Rodovia Anhanguera
Carro bateu na traseira de caminhão da coleta de lixo, na Rodovia Anhanguera

Um motorista morreu na manhã deste domingo, 9. após o carro que dirigia atingir a traseira de um caminhão de coleta de lixo na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Campinas.

O acidente aconteceu por volta das 6h07, no km 89 da rodovia, no sentido São Paulo. As informações são da Motiva Autoban, concessionária responsável pela administração do trecho.

Durante o atendimento da ocorrência, o acostamento precisou ser interditado. A faixa já foi liberada e, segundo a concessionária, a batida não causou congestionamento na rodovia.

A identidade e a idade da vítima ainda não haviam sido divulgadas até a última atualização.

As circunstâncias e as causas do acidente serão investigadas.

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