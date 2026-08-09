Um motorista morreu na manhã deste domingo, 9. após o carro que dirigia atingir a traseira de um caminhão de coleta de lixo na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Campinas.

O acidente aconteceu por volta das 6h07, no km 89 da rodovia, no sentido São Paulo. As informações são da Motiva Autoban, concessionária responsável pela administração do trecho.

Durante o atendimento da ocorrência, o acostamento precisou ser interditado. A faixa já foi liberada e, segundo a concessionária, a batida não causou congestionamento na rodovia.