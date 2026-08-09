09 de agosto de 2026
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DESCAMINHO

Casal é detido com 21 iPhones avaliados em mais de R$ 200 mil

Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMR
Celulares foram apreendidos pela Polícia Militar Rodoviária
Celulares foram apreendidos pela Polícia Militar Rodoviária

Um homem e uma mulher foram presos na manhã de sábado, 8, após serem flagrados transportando 21 celulares iPhone 17 sem documentação. A abordagem aconteceu no Terminal Rodoviário de Campinas.

Os aparelhos foram encontrados durante uma fiscalização realizada por policiais da Polícua Militar Rodoviária em um ônibus da Viação Garcia, que havia partido de Foz do Iguaçu (PR) com destino a Campinas.

Durante a vistoria nas bagagens de mão, os agentes localizaram os celulares que estavam sendo levados pelo casal.

Segundo a Polícia Rodoviária, os passageiros não apresentaram os documentos exigidos para comprovar a entrada regular dos produtos no país.

Ainda conforme a corporação, os 21 aparelhos da Apple estão avaliados em mais de R$ 200 mil.

O casal foi detido e a ocorrência encaminhada à Polícia Federal de Campinas, responsável pelas providências relacionadas ao caso.

A ação ocorreu durante a Operação Matricial Tático Ostensivo Rodoviário, realizada pela equipe especializada da Polícia Rodoviária.

A ocorrência foi registrada como descaminho, crime caracterizado pela entrada ou saída de mercadorias do país sem o recolhimento dos impostos devidos.

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