Um homem e uma mulher foram presos na manhã de sábado, 8, após serem flagrados transportando 21 celulares iPhone 17 sem documentação. A abordagem aconteceu no Terminal Rodoviário de Campinas.

Os aparelhos foram encontrados durante uma fiscalização realizada por policiais da Polícua Militar Rodoviária em um ônibus da Viação Garcia, que havia partido de Foz do Iguaçu (PR) com destino a Campinas.

Durante a vistoria nas bagagens de mão, os agentes localizaram os celulares que estavam sendo levados pelo casal.