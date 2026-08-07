Um acidente envolvendo um caminhão e uma carreta interditou totalmente o Anel Viário Magalhães Teixeira (SP-083), no sentido Rodovia D. Pedro I, na altura do Trevo de Valinhos, no fim da manhã desta sexta-feira (7).
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Segundo informações da Rota das Bandeiras e da Artesp, a colisão ocorreu por volta das 11h43, no km 8 da rodovia.
A dinâmica preliminar aponta que a carreta seguia no sentido norte quando, por motivos ainda desconhecidos, bateu na lateral de um caminhão Volkswagen. Após o impacto, os dois veículos ficaram parados sobre as faixas de rolamento.
Todas as faixas do sentido norte foram bloqueadas, e o trânsito passou a ser desviado pela saída 8B, com acesso à Rodovia Francisco Von Zuben (SP-091).
Por volta do meio-dia, havia cerca de três quilômetros de congestionamento, entre os km 11 e 8.
Apesar do impacto e da interdição, os motoristas dos dois veículos não ficaram feridos.
A ocorrência permanecia ativa até a última atualização, sem previsão informada para a liberação completa do trecho.