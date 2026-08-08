Um atropelamento deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida na madrugada deste sábado (8), no km 95 da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Campinas.
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Segundo informações da concessionária AutoBAn e da Artesp, um Honda Civic seguia pelo sentido sul quando encontrou dois pedestres sobre a pista. O motorista não conseguiu frear ou desviar a tempo e atingiu as vítimas.
Com o impacto, os dois pedestres foram arremessados para o canteiro central. Uma das vítimas morreu no local. A outra sofreu ferimentos graves.
O motorista do carro não se feriu e permaneceu no acostamento após o acidente.
A ocorrência foi registrada por volta das 4h35, durante período de chuva. A faixa 1 do sentido sul ficou interditada até 5h40. Depois, o acostamento permaneceu bloqueado para o trabalho das equipes e da perícia.
O veículo e a vítima fatal foram reposicionados no acostamento, onde aguardaram os procedimentos periciais.
As circunstâncias que levaram os pedestres a permanecerem sobre a rodovia serão apuradas.