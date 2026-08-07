A Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) recuperou R$ 43,1 milhões com o pagamento de multas de trânsito protestadas em cartório desde o início de 2026. O valor corresponde a 178,3 mil das 806,9 mil multas levadas a protesto no período, o equivalente a uma taxa de recuperação de 21,6%.

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O protesto de débitos foi adotado pela Emdec em janeiro de 2024, após recomendação do Tribunal de Contas e em atendimento a um inquérito do Ministério Público que determinou a adoção de medidas para cobrança de dívidas antigas. Em 2025, a recuperação havia sido de R$ 8,8 milhões.

Segundo a empresa, os recursos arrecadados com as multas são destinados a ações de fiscalização, educação para o trânsito, planejamento da mobilidade urbana e melhorias na sinalização viária.