A Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) recuperou R$ 43,1 milhões com o pagamento de multas de trânsito protestadas em cartório desde o início de 2026. O valor corresponde a 178,3 mil das 806,9 mil multas levadas a protesto no período, o equivalente a uma taxa de recuperação de 21,6%.
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O protesto de débitos foi adotado pela Emdec em janeiro de 2024, após recomendação do Tribunal de Contas e em atendimento a um inquérito do Ministério Público que determinou a adoção de medidas para cobrança de dívidas antigas. Em 2025, a recuperação havia sido de R$ 8,8 milhões.
Segundo a empresa, os recursos arrecadados com as multas são destinados a ações de fiscalização, educação para o trânsito, planejamento da mobilidade urbana e melhorias na sinalização viária.
Entre os investimentos recentes financiados com esses recursos estão a implantação de semáforos inteligentes nos cruzamentos das ruas Cândido Gomide, Frei Manoel da Ressurreição e José Pinto de Moura, além do reforço da sinalização no Jardim Adhemar de Barros e de intervenções na região da Avenida Lix da Cunha.
Parcelamento em até 18 vezes
Motoristas com débitos podem quitar as multas por meio de parcelamento em até 18 vezes no cartão de crédito ou débito. A modalidade também permite incluir outros débitos vinculados ao veículo, como IPVA, licenciamento e DPVAT.
Quem recebeu intimação de cartório pode quitar ou parcelar a dívida antes do vencimento para evitar o protesto. Já os débitos que foram protestados exigem, além do pagamento à Emdec, a quitação das taxas cartorárias para retirada da restrição.
O parcelamento pode ser realizado pelo site ou aplicativo da Emdec, além de atendimento presencial na sede da empresa. A segunda via de boletos também está disponível nos canais digitais da empresa.