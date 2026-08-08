Um homem morreu após ser baleado por policiais durante uma tentativa de abordagem na Avenida Ruy Rodrigues, em Campinas.
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Segundo informações preliminares, uma equipe de Ações Especiais tinha recebido a informação de que um Renault Kwid era utilizado para transportar drogas e que o veículo costumava circular pela região. Os policiais tinham apenas parte da placa, terminada em 7C69, e as características do automóvel.
Durante o patrulhamento, a equipe localizou um carro compatível com a denúncia e tentou realizar a abordagem.
De acordo com a versão policial, o suspeito sacou uma arma e apontou para os agentes, que reagiram e efetuaram disparos.
O homem foi baleado e morreu. A identidade dele ainda não foi informada.
Na vistoria do veículo, os policiais encontraram diferentes tipos de drogas. A quantidade e a natureza exata do material apreendido ainda não foram detalhadas.
Segundo a corporação, o homem possuía antecedentes criminais. A ocorrência deverá ser investigada pela Polícia Civil, e as armas envolvidas na intervenção deverão passar por perícia.