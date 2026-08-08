08 de agosto de 2026
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VIOLÊNCIA

Suspeito armado morre em confronto com o Baep na Ruy Rodrigues

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/BAEP
Suspeito foi baleado após apontar arma para equipe durante tentativa de abordagem na Avenida Ruy Rodrigues; drogas foram encontradas no carro.
Suspeito foi baleado após apontar arma para equipe durante tentativa de abordagem na Avenida Ruy Rodrigues; drogas foram encontradas no carro.

Um homem morreu após ser baleado por policiais durante uma tentativa de abordagem na Avenida Ruy Rodrigues, em Campinas.

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Segundo informações preliminares, uma equipe de Ações Especiais tinha recebido a informação de que um Renault Kwid era utilizado para transportar drogas e que o veículo costumava circular pela região. Os policiais tinham apenas parte da placa, terminada em 7C69, e as características do automóvel.

Durante o patrulhamento, a equipe localizou um carro compatível com a denúncia e tentou realizar a abordagem.

De acordo com a versão policial, o suspeito sacou uma arma e apontou para os agentes, que reagiram e efetuaram disparos.

O homem foi baleado e morreu. A identidade dele ainda não foi informada.

Na vistoria do veículo, os policiais encontraram diferentes tipos de drogas. A quantidade e a natureza exata do material apreendido ainda não foram detalhadas.

Segundo a corporação, o homem possuía antecedentes criminais. A ocorrência deverá ser investigada pela Polícia Civil, e as armas envolvidas na intervenção deverão passar por perícia.

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