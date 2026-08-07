08 de agosto de 2026
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EM CHAMAS

Porsche é destruída por incêndio na Avenida Anchieta, em Campinas

Por Matheus Cremonesi | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Caso ocorreu por volta da 1h40 desta sexta-feira, nas proximidades da Rua Guilherme da Silva; Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas e conseguiu controlar o fogo.
Caso ocorreu por volta da 1h40 desta sexta-feira, nas proximidades da Rua Guilherme da Silva; Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas e conseguiu controlar o fogo.

Uma Porsche foi destruída por um incêndio na madrugada desta sexta-feira (7), na pista interna da Avenida Anchieta, em Campinas. O caso ocorreu por volta da 1h40, nas proximidades da Rua Guilherme da Silva.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas e conseguiu controlar o fogo. Em seguida, o veículo foi removido do local por um guincho particular. De acordo com as apurações, não houve vítimas.

Durante o atendimento da ocorrência, uma faixa da avenida ficou parcialmente interditada e o trânsito sofreu alterações temporárias. A via foi totalmente liberada por volta das 4h20.

As causas do incêndio ainda não foram divulgadas e deverão ser investigadas. As informações foram publicadas inicialmente pelo portal TH+.

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