A Comissão Processante de Vini Oliveira (Cidadania) conseguiu transformar aquilo que já era complicado em uma verdadeira epopeia jurídica e política. Quando a fase de instrução parecia encerrada e o processo caminhava para a elaboração do relatório, surgiu um novo elemento: Mariana Conti (PSOL), autora da denúncia, recebeu do Correio Popular mais de uma hora das gravações que estavam em poder do jornal. Foi suficiente para reacender a guerra entre acusação e defesa e colocar a própria condução da CP novamente no centro da discussão.

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O episódio exige cuidado porque, em meio à disputa de narrativas, existe uma diferença fundamental. Mariana não recebeu os arquivos originais extraídos diretamente do sistema de videomonitoramento da Smile. Recebeu a íntegra do material que estava em poder do Correio Popular. Parece detalhe, mas não é. É justamente nesse ponto que está uma das principais controvérsias jurídicas e técnicas do processo.

A própria Comissão Processante havia tentado obter esse material anteriormente. Depois da negativa do Gaeco em compartilhar provas da investigação mantida sob sigilo, o colegiado decidiu recorrer aos veículos de imprensa que haviam divulgado as imagens. Posteriormente, porém, a CP voltou atrás por unanimidade, após orientação da Procuradoria da Câmara. O entendimento jurídico foi de cautela: aquilo que estava com os veículos de comunicação não correspondia necessariamente aos arquivos originais produzidos pelo circuito interno da empresa e sua utilização poderia abrir espaço para questionamentos da defesa e até discussão sobre eventual nulidade.