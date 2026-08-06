A vereadora Mariana Conti (PSOL) afirmou nesta quarta-feira (5) ter recebido mais de uma hora de gravação de reuniões envolvendo Vini Oliveira (Cidadania) e o proprietário de uma empresa ligada ao consórcio vencedor da licitação do transporte coletivo de Campinas.

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A informação foi divulgada nas redes sociais após o encerramento da fase de instrução da Comissão Processante que investiga Vini por possível quebra de decoro parlamentar. Mariana é a autora da denúncia que deu origem ao procedimento.

Segundo a vereadora, o material foi entregue por representantes legais do jornal Correio Popular. Ela informou que sua equipe ainda analisa o conteúdo e que a gravação será encaminhada ao Ministério Público.