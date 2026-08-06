O vereador Otto Alejandro (PL) protocolou na Câmara Municipal de Campinas um pedido para a criação da Frente Parlamentar pela Valorização dos Estádios de Campinas e pelo Desenvolvimento dos Grandes Eventos.
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A iniciativa tem como objetivo reunir representantes do poder público, clubes de futebol, produtores de eventos, empresários e entidades para discutir propostas voltadas à valorização dos estádios da cidade e ao fortalecimento de Campinas como sede de grandes eventos esportivos, culturais e de entretenimento.
Segundo o parlamentar, a frente pretende criar um espaço permanente de diálogo para debater ações que estimulem o turismo, movimentem a economia, gerem empregos e ampliem o uso dos equipamentos esportivos, preservando o patrimônio histórico representado pelos estádios do Guarani e da Ponte Preta.
A primeira reunião já está marcada para o dia 26 de agosto, das 10h às 12h, no Plenarinho da Câmara Municipal de Campinas, localizado na Avenida Engenheiro Roberto Mange, 66, no bairro Ponte Preta.
O encontro será aberto à participação de representantes dos clubes, produtores de eventos, comerciantes, empresários, entidades e demais interessados em discutir propostas para o desenvolvimento econômico, turístico, cultural e esportivo do município.
A criação da frente parlamentar ainda depende dos trâmites internos da Câmara para dar início oficial aos trabalhos.