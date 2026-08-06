07 de agosto de 2026
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FRENTE PARLAMENTAR

Câmara quer incentivar eventos nos estádios de Guarani e Ponte

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Proposta do vereador Otto Alejandro pretende reunir clubes, poder público e organizadores para discutir o futuro dos estádios e dos grandes eventos na cidade.
Proposta do vereador Otto Alejandro pretende reunir clubes, poder público e organizadores para discutir o futuro dos estádios e dos grandes eventos na cidade.

O vereador Otto Alejandro (PL) protocolou na Câmara Municipal de Campinas um pedido para a criação da Frente Parlamentar pela Valorização dos Estádios de Campinas e pelo Desenvolvimento dos Grandes Eventos.

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A iniciativa tem como objetivo reunir representantes do poder público, clubes de futebol, produtores de eventos, empresários e entidades para discutir propostas voltadas à valorização dos estádios da cidade e ao fortalecimento de Campinas como sede de grandes eventos esportivos, culturais e de entretenimento.

Segundo o parlamentar, a frente pretende criar um espaço permanente de diálogo para debater ações que estimulem o turismo, movimentem a economia, gerem empregos e ampliem o uso dos equipamentos esportivos, preservando o patrimônio histórico representado pelos estádios do Guarani e da Ponte Preta.

A primeira reunião já está marcada para o dia 26 de agosto, das 10h às 12h, no Plenarinho da Câmara Municipal de Campinas, localizado na Avenida Engenheiro Roberto Mange, 66, no bairro Ponte Preta.

O encontro será aberto à participação de representantes dos clubes, produtores de eventos, comerciantes, empresários, entidades e demais interessados em discutir propostas para o desenvolvimento econômico, turístico, cultural e esportivo do município.

A criação da frente parlamentar ainda depende dos trâmites internos da Câmara para dar início oficial aos trabalhos.

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