O vereador Otto Alejandro (PL) protocolou na Câmara Municipal de Campinas um pedido para a criação da Frente Parlamentar pela Valorização dos Estádios de Campinas e pelo Desenvolvimento dos Grandes Eventos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A iniciativa tem como objetivo reunir representantes do poder público, clubes de futebol, produtores de eventos, empresários e entidades para discutir propostas voltadas à valorização dos estádios da cidade e ao fortalecimento de Campinas como sede de grandes eventos esportivos, culturais e de entretenimento.

Segundo o parlamentar, a frente pretende criar um espaço permanente de diálogo para debater ações que estimulem o turismo, movimentem a economia, gerem empregos e ampliem o uso dos equipamentos esportivos, preservando o patrimônio histórico representado pelos estádios do Guarani e da Ponte Preta.