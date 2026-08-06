Campinas realizará, ao longo de agosto, três passeios gratuitos pelo Polo de Astroturismo da cidade. A programação levará os participantes ao Museu Aberto de Astronomia (MAAS) e ao Observatório Municipal Jean Nicolini, na Serra das Cabras, em Joaquim Egídio, com atividades de observação do céu no fim da tarde e à noite.
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Cada edição terá 40 vagas, e as inscrições devem ser feitas antecipadamente pela internet, por meio do site https://www.sympla.com.br/produtor/turismocampinas.
O primeiro passeio está marcado para 16 de agosto e será realizado no MAAS. As inscrições serão abertas às 12h30 desta sexta-feira (8). Já os roteiros dos dias 23 e 30 de agosto incluem visitas aos dois espaços que integram o Polo de Astroturismo de Campinas. As inscrições para essas datas começam nos dias 15 e 22 de agosto, também às 12h30.
Segundo a Prefeitura, a programação foi planejada para que os visitantes possam acompanhar atividades de observação do céu, principal atrativo da iniciativa.
A Serra das Cabras é considerada uma das áreas mais favoráveis do município para a prática do astroturismo devido à baixa poluição luminosa, condição que favorece a observação de estrelas, planetas e outros corpos celestes.
Localizado no ponto mais alto de Campinas, o Observatório Municipal Jean Nicolini reúne telescópios e equipamentos destinados à observação astronômica e desenvolve atividades de divulgação científica. Já o Museu Aberto de Astronomia oferece exposições e ações voltadas à educação científica e às ciências espaciais.
Além dos roteiros promovidos pela Prefeitura, o observatório e o museu mantêm programações próprias ao longo do ano, com visitas monitoradas e sessões de observação do céu abertas ao público.