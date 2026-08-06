A Defesa Civil de Campinas colocou as equipes em estado de atenção diante da previsão de mudança no tempo a partir desta quinta-feira (6). A chegada de uma frente fria deve provocar chuva, raios, ventos moderados a fortes e risco de temporais até o fim de semana.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura (Cepagri) da Unicamp, a quinta-feira terá aumento da nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva, principalmente entre a tarde e a noite, com ocorrência de descargas elétricas.

Entre sexta-feira (7) e domingo (9), a previsão indica chuva mais frequente, especialmente entre a tarde de sexta e a manhã de sábado. Em alguns momentos, as precipitações poderão ser intensas.