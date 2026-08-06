A Defesa Civil de Campinas colocou as equipes em estado de atenção diante da previsão de mudança no tempo a partir desta quinta-feira (6). A chegada de uma frente fria deve provocar chuva, raios, ventos moderados a fortes e risco de temporais até o fim de semana.
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Segundo o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura (Cepagri) da Unicamp, a quinta-feira terá aumento da nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva, principalmente entre a tarde e a noite, com ocorrência de descargas elétricas.
Entre sexta-feira (7) e domingo (9), a previsão indica chuva mais frequente, especialmente entre a tarde de sexta e a manhã de sábado. Em alguns momentos, as precipitações poderão ser intensas.
De acordo com a Defesa Civil do Estado, as rajadas de vento podem provocar queda de árvores e galhos, destelhamentos, interrupções no fornecimento de energia elétrica e transtornos no trânsito.
O diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, afirmou que as equipes permanecem mobilizadas para acompanhar a evolução das condições meteorológicas. "Estamos acompanhando a mudança no tempo e mantendo nossas equipes preparadas para agir, se necessário. Pedimos que a população acompanhe os alertas oficiais e evite áreas de risco durante os períodos de chuva e ventos fortes."
Monitoramento reforçado
A Defesa Civil informou que ampliou o monitoramento climático nos últimos meses com novos equipamentos instalados em Campinas.
Duas novas estações meteorológicas, implantadas em escolas municipais do Parque Oziel e do Jardim Florence I, enviam informações em tempo real sobre chuva, temperatura, umidade e velocidade dos ventos, permitindo maior precisão na emissão de alertas.
As medidas integram o Plano Local de Ação Climática e o Plano Local de Resiliência e Redução de Riscos de Desastres, lançados pela Prefeitura para ampliar a resposta a eventos climáticos extremos.
Orientações
A Defesa Civil recomenda que a população:
- Evite permanecer sob árvores durante ventos fortes;
- Não estacione veículos próximos a árvores, placas ou estruturas com risco de queda;
- Procure abrigo durante tempestades com raios;
- Recolha objetos que possam ser levados pelo vento;
- Evite atividades ao ar livre durante as chuvas;
- Não utilize fogo para limpeza de terrenos, já que o tempo seco ainda favorece queimadas.