Um incêndio atingiu duas residências localizadas no mesmo terreno, na manhã desta sexta-feira (7), na Rua Antimônio, na Vila Rica, em Campinas. Apesar dos danos provocados pelas chamas, ninguém ficou ferido.
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Segundo o Corpo de Bombeiros, em apuração publicada pelo portal G1, o fogo começou por volta das 6h e foi controlado cerca de 20 minutos depois. As equipes conseguiram impedir que as chamas se espalhassem para imóveis vizinhos.
De acordo com a Polícia Militar, o incêndio teve início em um dos cômodos da casa da frente, onde um casal dormia. O fogo destruiu dois quartos e a cozinha desse imóvel e também atingiu dois cômodos da residência localizada nos fundos do terreno. O morador da segunda casa não estava no local no momento da ocorrência.
Após o combate às chamas, os imóveis passaram por avaliação preliminar e apresentam risco estrutural. A definição sobre uma possível interdição dependerá da vistoria de um engenheiro da Prefeitura de Campinas. A perícia também foi acionada para identificar o que provocou o incêndio.
Moradores da vizinhança relataram momentos de tensão durante o incidente. Uma vizinha contou que percebeu um forte cheiro de fumaça nas primeiras horas da manhã e, ao sair de casa, viu o fogo se alastrando, passando a pedir ajuda. Outra moradora afirmou que acordou com a fumaça e conseguiu deixar a residência a tempo com o auxílio de um vizinho, antes que as chamas se aproximassem do imóvel.