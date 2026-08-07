Um incêndio atingiu duas residências localizadas no mesmo terreno, na manhã desta sexta-feira (7), na Rua Antimônio, na Vila Rica, em Campinas. Apesar dos danos provocados pelas chamas, ninguém ficou ferido.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, em apuração publicada pelo portal G1, o fogo começou por volta das 6h e foi controlado cerca de 20 minutos depois. As equipes conseguiram impedir que as chamas se espalhassem para imóveis vizinhos.

De acordo com a Polícia Militar, o incêndio teve início em um dos cômodos da casa da frente, onde um casal dormia. O fogo destruiu dois quartos e a cozinha desse imóvel e também atingiu dois cômodos da residência localizada nos fundos do terreno. O morador da segunda casa não estava no local no momento da ocorrência.