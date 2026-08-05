A Polícia Civil confirmou nesta terça-feira (4) a identidade do corpo encontrado carbonizado na zona rural de Monte Mor na última quinta-feira (30). A vítima é o adolescente Matheus Henrique Romão, de 17 anos. O caso é investigado como homicídio.

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Segundo informações publicadas pelo g1, Matheus estava desaparecido desde o dia 29 de julho, quando saiu de casa, em Hortolândia. Antes de perder o contato com a família, ele enviou mensagens informando que ficaria “alguns dias off”. Os familiares, no entanto, acreditam que as mensagens possam ter sido enviadas por outra pessoa.

O corpo foi localizado no dia seguinte ao desaparecimento, em uma estrada vicinal conhecida como Estrada do Machu Véiu, oficialmente denominada Rua Quinze, na área rural de Monte Mor. Na ocasião, a vítima ainda não havia sido identificada.