07 de agosto de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Corpo é encontrado da Avenida Aquidabã, em Campinas

Por Matheus Cremonesi | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Rogério Capel/PMC
Corpo com aparentes sinais de violência foi encontrado em um canteiro às margens da Avenida Aquidabã.
Corpo com aparentes sinais de violência foi encontrado em um canteiro às margens da Avenida Aquidabã.

Um corpo foi encontrado nesta quarta-feira (5) em um canteiro às margens da Avenida Aquidabã, na região central de Campinas. A vítima apresentava aparentes sinais de violência, segundo informações da Polícia Militar.

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De acordo com a corporação, o cadáver foi localizado por funcionários que trabalhavam em uma obra nas proximidades. Após o acionamento das autoridades, equipes estiveram no local e isolaram a área para o trabalho da perícia.

Até o momento, a identidade da vítima não havia sido divulgada pelas autoridades.

As circunstâncias da morte ainda serão apuradas. O caso será investigado pela Polícia Civil, que aguarda o resultado dos exames periciais para esclarecer a dinâmica da ocorrência e identificar a autoria do crime.

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