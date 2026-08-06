Um corpo foi encontrado nesta quarta-feira (5) em um canteiro às margens da Avenida Aquidabã, na região central de Campinas. A vítima apresentava aparentes sinais de violência, segundo informações da Polícia Militar.

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De acordo com a corporação, o cadáver foi localizado por funcionários que trabalhavam em uma obra nas proximidades. Após o acionamento das autoridades, equipes estiveram no local e isolaram a área para o trabalho da perícia.

Até o momento, a identidade da vítima não havia sido divulgada pelas autoridades.