Um homem foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (5) em uma área de pasto na Rua 3, no Jardim Vera Cruz, em Campinas. A vítima apresentava diversos ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.

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De acordo com a Polícia Civil, o corpo foi localizado por funcionários de uma empresa responsável pela vigilância da fauna na região, que acionaram as autoridades.

A vítima é um homem com idade aparente de cerca de 35 anos. Próximo ao corpo, os policiais encontraram um tubo plástico contendo uma substância com características semelhantes ao crack, que foi apreendido para análise pericial.