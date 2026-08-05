A Estação Cultura será palco, no próximo dia 12 de agosto, quarta-feira, do Festival Cultura Gospel, evento gratuito que marcará o primeiro feriado municipal do Dia do Evangélico em Campinas. A programação acontece das 13h30 às 22h e reunirá apresentações musicais, atividades culturais e ações sociais promovidas por igrejas e organizações evangélicas.
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Entre as atrações confirmadas estão a banda FHOP Music, o cantor Nesk Only e o grupo infantil 3 Palavrinhas, além de um workshop para músicos com o Trio Vox Dei e apresentações de artistas locais.
Além dos shows, o festival contará com a Expo Cultura Gospel, espaço destinado à apresentação de projetos sociais, educacionais, culturais e esportivos desenvolvidos por igrejas e organizações evangélicas no município.
O evento também terá praça de alimentação e área recreativa para crianças, com atividades voltadas às famílias durante todo o dia.
“É uma grande oportunidade para apresentar, em um espaço público, um espaço cultural, um pouco daquilo que nós vivemos na nossa fé. Vai ser um evento muito bonito, com a participação de igrejas evangélicas de diversas denominações”, afirma o presidente do Conselho de Pastores de Campinas, pastor Rafael Borges de Medeiros.
Idealizado pelo Instituto Pontes, com apoio do Conselho de Pastores de Campinas e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o festival integra a programação cultural promovida pela Prefeitura ao longo do mês de agosto.