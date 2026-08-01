A Câmara de Campinas retoma os trabalhos nesta segunda-feira, 3 de agosto, e dificilmente poderia escolher um roteiro mais tenso para encerrar o recesso de julho. Antes mesmo da primeira sessão ordinária do semestre, o Legislativo já estará mergulhado novamente no ambiente das Comissões Processantes, que se tornaram presença quase permanente na rotina política da cidade. O dia começa com a tentativa de produzir provas contra Vini Oliveira (Cidadania) e deve terminar com o plenário decidindo se abre uma nova investigação, desta vez contra Arnaldo Salvetti (MDB). Será uma retomada longa e politicamente carregada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Pela manhã, a Comissão Processante de Vini Oliveira deverá ouvir as testemunhas indicadas pela denunciante, Mariana Conti (PSOL). O verbo, no entanto, precisa permanecer no condicional, porque a presença delas está longe de ser garantida. A Câmara pode realizar as notificações, reservar o espaço e organizar a transmissão, mas não possui poder para obrigar ninguém a comparecer. Caberá à própria denunciante assegurar que os nomes apresentados se disponham a enfrentar uma audiência pública, responder às perguntas dos vereadores e falar sobre um caso que também está sob investigação do Ministério Público.

Não parece uma missão simples. Pessoas ligadas às empresas mencionadas na denúncia têm interesse próximo de zero em ampliar sua exposição, ainda mais quando podem ser confrontadas pela acusação e ter suas declarações repercutidas política e juridicamente. Se as testemunhas não aparecerem, a CP sofrerá mais um golpe em uma apuração que já enfrenta dificuldade para acessar a íntegra dos vídeos e recebeu do Gaeco uma negativa ao pedido de compartilhamento das provas.