Campinas começou a incorporar 137 ônibus novos e seminovos ao sistema de transporte coletivo. Até agora, segundo a prefeitura, 52 veículos já entraram em circulação em linhas de diferentes regiões da cidade, numa renovação parcial negociada com as empresas operadoras.

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A medida tenta reduzir os efeitos dos problemas recorrentes do transporte público, como falhas mecânicas, veículos antigos, desconforto e baixa confiabilidade do serviço. A substituição, porém, não resolve de forma definitiva a situação da frota e funciona como uma solução provisória enquanto a licitação da nova concessão permanece sem conclusão.

Dos ônibus que já circulam, 37 são zero-quilômetro e 15 foram fabricados em 2025 ou 2026. Os veículos estão distribuídos por linhas dos Amarais, Aeroporto de Viracopos, Barão Geraldo, Campo Grande, Castelo e Proença, Jardim São Marcos, Jardim Carlos Lourenço, Ouro Verde e Parque São Jorge.