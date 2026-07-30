Campinas começou a incorporar 137 ônibus novos e seminovos ao sistema de transporte coletivo. Até agora, segundo a prefeitura, 52 veículos já entraram em circulação em linhas de diferentes regiões da cidade, numa renovação parcial negociada com as empresas operadoras.
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A medida tenta reduzir os efeitos dos problemas recorrentes do transporte público, como falhas mecânicas, veículos antigos, desconforto e baixa confiabilidade do serviço. A substituição, porém, não resolve de forma definitiva a situação da frota e funciona como uma solução provisória enquanto a licitação da nova concessão permanece sem conclusão.
Dos ônibus que já circulam, 37 são zero-quilômetro e 15 foram fabricados em 2025 ou 2026. Os veículos estão distribuídos por linhas dos Amarais, Aeroporto de Viracopos, Barão Geraldo, Campo Grande, Castelo e Proença, Jardim São Marcos, Jardim Carlos Lourenço, Ouro Verde e Parque São Jorge.
A renovação foi acertada entre Prefeitura, Emdec, Secretaria de Transportes e as empresas Campibus, Itajaí e VB Transportes. Os veículos substituem parte dos ônibus com maior tempo de uso no sistema.
Os novos modelos têm ar-condicionado, entradas USB para recarga de celular e pintura branca. Entre os veículos previstos estão ônibus do tipo padron, alguns com motor traseiro e cinco portas.
A Campibus deverá incorporar 60 unidades, das quais 20 já operam nas regiões do Campo Grande e do Parque São Jorge. A VB1 terá 42 ônibus, com 12 já em circulação no Ouro Verde e no entorno do Aeroporto de Viracopos.
Outros 25 veículos serão incorporados pela VB3. Até agora, 20 foram distribuídos por linhas dos Amarais, Barão Geraldo, Jardim Carlos Lourenço, Jardim São Marcos e Castelo/Proença. A Itajaí deverá receber dez ônibus.
Segundo a Emdec, quando as 137 unidades estiverem em operação, o sistema terá recebido mais de 400 ônibus novos ou seminovos antes da conclusão da licitação.
Entre 2021 e 2025, foram incorporados 267 veículos, sendo 149 zero-quilômetro e 118 seminovos. Apenas em 2025, entraram 110 ônibus por meio de acordos com os operadores.
A renovação também deverá alcançar o PAI-Serviço, destinado ao transporte porta a porta de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Cinco vans adaptadas devem ser incorporadas em agosto. Atualmente, o serviço opera com 55 veículos.