Durante alguns meses, as chamas que consumiam o transporte coletivo de Campinas eram figuras de linguagem. O incêndio estava nos bastidores da licitação, nas investigações que atingiram vereadores, nas suspeitas envolvendo um ex-diretor da Emdec e na sucessão de episódios que transformaram a tentativa de renovar o sistema em um processo cada vez mais confuso. Nesta quarta-feira, porém, o fogo voltou a ser literal. Um ônibus da linha 362 foi tomado pelas chamas na Avenida Doutor David Vicente, obrigando a retirada dos passageiros e a atuação do Corpo de Bombeiros. Felizmente, ninguém ficou ferido, mas a cena foi suficiente para trazer de volta aquele velho fantasma que Campinas que ficou apenas temporariamente fora das manchetes.

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O episódio não pode ser tratado como simples ocorrência mecânica. A informação inicial aponta para uma pane elétrica, e a Emdec afirma que o veículo passava por vistorias trimestrais em razão do tempo de uso, com inspeção válida até o fim de agosto. Ainda assim, um coletivo completamente incendiado, em plena operação, relembra que o problema está muito além de uma falha pontual. Há um sistema envelhecido, desgastado e incapaz de oferecer ao usuário a sensação mínima de segurança e previsibilidade. O passageiro de Campinas já convive com ônibus quebrados, superlotação, atrasos e veículos em condições precárias. Agora, volta a conviver também com a imagem mais extrema dessa decadência: um ônibus ardendo no meio da rua.

Nos últimos meses, o debate sobre o transporte foi dominado por outro tipo de combustão. Os escândalos que envolveram os vereadores Vini Oliveira, Higor Diego e um ex-dirigente da Emdec incendiaram politicamente a Câmara e colocaram a licitação sob enorme suspeição. Aquilo que deveria representar o começo de uma nova etapa para a mobilidade urbana passou a ser associado a vídeos, denúncias, investigações, processos políticos e disputas judiciais. As chamas eram metafóricas, mas não menos destrutivas. Elas queimaram parte da confiança de que a nova concessão seja capaz de corrigir os erros acumulados durante tantos anos.