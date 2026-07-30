30 de julho de 2026
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ROUBO DE CARGA

Carga de bebidas roubada em Campinas é recuperada pela PM

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/47 BPM/I
Caminhão foi abandonado na Cidade Singer, enquanto bebidas foram encontradas dentro de uma casa no Jardim Itaguaçu.
Caminhão foi abandonado na Cidade Singer, enquanto bebidas foram encontradas dentro de uma casa no Jardim Itaguaçu.

A Polícia Militar recuperou nesta quinta-feira (30) uma carga de bebidas roubada e localizou o caminhão usado no transporte dos produtos, em Campinas. O veículo foi encontrado abandonado na Cidade Singer, sem a mercadoria.

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Segundo a corporação, o motorista relatou que foi abordado por três homens, que levaram o caminhão e a carga antes de fugir. Não há informação sobre feridos durante o crime.

As buscas levaram os policiais até uma residência na Rua Maria Aparecida de Oliveira, no Jardim Itaguaçu. No imóvel, foram encontradas centenas de latas e garrafas de bebidas espalhadas pelos cômodos.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia. Depois dos procedimentos, a carga foi devolvida à vítima.

O caminhão também foi encaminhado ao distrito policial responsável pelo registro da ocorrência.

Ninguém foi preso. A Polícia Civil deverá investigar a participação dos envolvidos no roubo e identificar quem utilizava a residência onde os produtos foram encontrados.

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