A Polícia Militar recuperou nesta quinta-feira (30) uma carga de bebidas roubada e localizou o caminhão usado no transporte dos produtos, em Campinas. O veículo foi encontrado abandonado na Cidade Singer, sem a mercadoria.

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Segundo a corporação, o motorista relatou que foi abordado por três homens, que levaram o caminhão e a carga antes de fugir. Não há informação sobre feridos durante o crime.

As buscas levaram os policiais até uma residência na Rua Maria Aparecida de Oliveira, no Jardim Itaguaçu. No imóvel, foram encontradas centenas de latas e garrafas de bebidas espalhadas pelos cômodos.