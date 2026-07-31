Um homem de 25 anos foi detido pela Guarda Municipal de Campinas na tarde desta sexta-feira (31), suspeito de agredir pedestres de forma aleatória na região central da cidade.
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Segundo a corporação, ele teria atacado as vítimas com socos e pontapés. Os casos ocorreram em momentos diferentes do dia e envolveram pessoas que não estavam juntas.
A primeira agressão teria sido registrada ainda pela manhã, contra uma jovem de 23 anos. Na ocasião, o suspeito não foi localizado.
No período da tarde, novas agressões foram comunicadas na região do Castelo. Durante o patrulhamento, os guardas encontraram o homem na Avenida Andrade Neves e fizeram a abordagem.
A ocorrência passou a ser acompanhada por outras quatro vítimas: três mulheres, de 28, 31 e 54 anos, e um homem de 43 anos.
De acordo com as informações iniciais, o suspeito apresentava sinais de um possível surto psicológico. Essa condição, no entanto, ainda dependerá de avaliação médica.
O homem foi contido e encaminhado ao 1º Distrito Policial, onde a autoridade policial analisará o caso e definirá as medidas cabíveis.