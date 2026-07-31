31 de julho de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
ALEATÓRIO

Surtado agride 5 em série no centro de Campinas e é preso

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMC
Homem de 25 anos foi detido após agredir pessoas com socos e pontapés em diferentes pontos da região central.
Homem de 25 anos foi detido após agredir pessoas com socos e pontapés em diferentes pontos da região central.

Um homem de 25 anos foi detido pela Guarda Municipal de Campinas na tarde desta sexta-feira (31), suspeito de agredir pedestres de forma aleatória na região central da cidade.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a corporação, ele teria atacado as vítimas com socos e pontapés. Os casos ocorreram em momentos diferentes do dia e envolveram pessoas que não estavam juntas.

A primeira agressão teria sido registrada ainda pela manhã, contra uma jovem de 23 anos. Na ocasião, o suspeito não foi localizado.

No período da tarde, novas agressões foram comunicadas na região do Castelo. Durante o patrulhamento, os guardas encontraram o homem na Avenida Andrade Neves e fizeram a abordagem.

A ocorrência passou a ser acompanhada por outras quatro vítimas: três mulheres, de 28, 31 e 54 anos, e um homem de 43 anos.

De acordo com as informações iniciais, o suspeito apresentava sinais de um possível surto psicológico. Essa condição, no entanto, ainda dependerá de avaliação médica.

O homem foi contido e encaminhado ao 1º Distrito Policial, onde a autoridade policial analisará o caso e definirá as medidas cabíveis.

Comentários

Comentários