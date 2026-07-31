Um homem de 25 anos foi detido pela Guarda Municipal de Campinas na tarde desta sexta-feira (31), suspeito de agredir pedestres de forma aleatória na região central da cidade.

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Segundo a corporação, ele teria atacado as vítimas com socos e pontapés. Os casos ocorreram em momentos diferentes do dia e envolveram pessoas que não estavam juntas.

A primeira agressão teria sido registrada ainda pela manhã, contra uma jovem de 23 anos. Na ocasião, o suspeito não foi localizado.