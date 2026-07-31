31 de julho de 2026
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TRISTEZA

Idoso morre após incêndio em casa no Jardim Fernanda

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Homem de 85 anos foi encontrado ferido no banheiro, socorrido pelo helicóptero Águia e levado ao HC da Unicamp.
Homem de 85 anos foi encontrado ferido no banheiro, socorrido pelo helicóptero Águia e levado ao HC da Unicamp.

Um idoso de 85 anos morreu após ficar ferido em um incêndio na própria residência, no Jardim Fernanda, em Campinas. O fogo ocorreu na tarde de quinta-feira (30), e a morte foi confirmada na manhã desta sexta-feira (31), de acordo com o G1 Campinas.

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Segundo familiares, ele foi encontrado ferido dentro do banheiro do imóvel. As circunstâncias do incêndio ainda não foram esclarecidas.

Diante da gravidade dos ferimentos, o idoso foi socorrido pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, e encaminhado ao Hospital de Clínicas da Unicamp.

O homem permaneceu internado, mas não resistiu. A causa do incêndio deverá ser apurada.

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