A Rede Mário Gatti abriu nesta quinta-feira (30) um processo seletivo para a contratação temporária de 12 médicos para a UPA Carlos Lourenço, em Campinas. As inscrições são gratuitas e seguem até 9 de agosto.

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Os profissionais terão jornada de 12 horas semanais e salário-base de R$ 3.996,41. A remuneração também inclui prêmio de produtividade de R$ 2.069,42, adicional de insalubridade de R$ 259,37 e adicional emergencial de 2,5% a 7,5% por plantão de 12 horas, além de outras verbas variáveis.

Do total de oportunidades, três são reservadas a candidatos pretos ou pardos e uma a pessoas com deficiência.