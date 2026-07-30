A Rede Mário Gatti abriu nesta quinta-feira (30) um processo seletivo para a contratação temporária de 12 médicos para a UPA Carlos Lourenço, em Campinas. As inscrições são gratuitas e seguem até 9 de agosto.
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Os profissionais terão jornada de 12 horas semanais e salário-base de R$ 3.996,41. A remuneração também inclui prêmio de produtividade de R$ 2.069,42, adicional de insalubridade de R$ 259,37 e adicional emergencial de 2,5% a 7,5% por plantão de 12 horas, além de outras verbas variáveis.
Do total de oportunidades, três são reservadas a candidatos pretos ou pardos e uma a pessoas com deficiência.
Para participar, é necessário ter graduação em Medicina e registro ativo no conselho profissional correspondente.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Rede Mário Gatti até as 23h59 do dia 9 de agosto. O candidato precisa preencher o formulário específico disponível no portal.
A seleção será realizada apenas por meio de análise de títulos, com caráter classificatório. Todas as etapas e os resultados serão publicados no site da instituição.
A previsão é que os médicos selecionados comecem a trabalhar em 1º de setembro. Os contratos terão duração inicial de quatro meses e poderão ser prorrogados por até 12 meses, conforme a necessidade da rede.
Segundo a instituição, as contratações servirão para recompor o quadro de profissionais após exonerações e aposentadorias.