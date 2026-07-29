Um ônibus da linha 362 foi atingido por um incêndio na tarde desta quarta-feira (29), no cruzamento da Avenida Doutor David Vicente com a Rua Pereira Lima, em Campinas. As dez pessoas que estavam no coletivo não se feriram.

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O veículo, identificado pelo prefixo 34, precisou ser esvaziado após o início das chamas. Os passageiros foram transferidos para outro ônibus e seguiram viagem.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e atuou no combate ao fogo. Imagens registradas no local mostram o coletivo tomado pelas chamas e uma grande quantidade de fumaça.