29 de julho de 2026
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PERTO DA RODOVIÁRIA

Ônibus pega fogo em Campinas e veículo é totalmente destruído

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/ODCampinas
Veículo da linha 362 transportava dez passageiros, que foram retirados sem ferimentos e levados para outro ônibus.
Veículo da linha 362 transportava dez passageiros, que foram retirados sem ferimentos e levados para outro ônibus.

Um ônibus da linha 362 foi atingido por um incêndio na tarde desta quarta-feira (29), no cruzamento da Avenida Doutor David Vicente com a Rua Pereira Lima, em Campinas. As dez pessoas que estavam no coletivo não se feriram.

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O veículo, identificado pelo prefixo 34, precisou ser esvaziado após o início das chamas. Os passageiros foram transferidos para outro ônibus e seguiram viagem.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e atuou no combate ao fogo. Imagens registradas no local mostram o coletivo tomado pelas chamas e uma grande quantidade de fumaça.

Ao Portal Sampi Campinas, a Emdec afirmou que solicitou esclarecimentos para o operador sobre as causas. A informação inicial é de pane elétrica. Ainda segundo a autarquia, pelo tempo de uso, o veículo vinha passando por vistorias trimestrais. A última realizada pela Emdec foi em maio, válida até 31 de agosto.

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