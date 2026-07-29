30 de julho de 2026
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ACIDENTE

Incêndio destrói casa do goleiro Caíque França

Por Redação | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Instagram
Atleta do Guarani afirma que perdeu medalhas, troféus e lembranças da infância; ninguém ficou ferido.
Atleta do Guarani afirma que perdeu medalhas, troféus e lembranças da infância; ninguém ficou ferido.

A casa do goleiro Caíque França, do Guarani, foi destruída por um incêndio no último dia 23, em Juquitiba (SP). O caso foi divulgado pelo próprio atleta nas redes sociais. Segundo ele, ninguém ficou ferido.

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De acordo com Caíque, o fogo começou acidentalmente em um imóvel vizinho e se alastrou até sua residência. O goleiro relatou que perdeu praticamente todos os pertences, incluindo medalhas, troféus, fotografias, DVDs e outros objetos que marcaram sua trajetória pessoal e profissional.

Em uma publicação, o jogador lamentou os prejuízos materiais e o valor afetivo dos itens destruídos, mas destacou que o mais importante foi a ausência de vítimas.


Reprodução/Instagram

O Guarani também se manifestou sobre o caso. Em nota publicada nas redes sociais, o clube prestou solidariedade ao atleta e aos familiares, ressaltando que, além dos danos materiais, Caíque perdeu objetos de grande valor sentimental relacionados à carreira.

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