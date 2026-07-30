30 de julho de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
CONFRONTO COM A PM

Dois morrem em confronto com o Baep em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/BAEP
Suspeitos eram procurados após tentativa de roubo de veículo e foram localizados em uma área de mata, segundo a Polícia Militar.
Suspeitos eram procurados após tentativa de roubo de veículo e foram localizados em uma área de mata, segundo a Polícia Militar.

Dois homens morreram após um confronto com policiais militares do 1º Baep na noite desta quarta-feira (29), em Campinas. Segundo a corporação, a ocorrência começou durante buscas por suspeitos de uma tentativa de roubo de veículo.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A ação se concentrou entre os bairros Jardim Santa Terezinha e Parque Canadá, na região do Itatinga. De acordo com a Polícia Militar, a tentativa de roubo teria ocorrido pouco antes na Rua Leôncio Brasileiro.

Durante o patrulhamento pela Rua Antônio Vicente Levantezi, a equipe encontrou dois homens com características semelhantes às informadas. A PM afirma que eles correram para uma área de mata ao perceberem a aproximação dos policiais.

Nas buscas pelo terreno, os agentes teriam localizado os suspeitos portando armas. Ainda conforme a versão policial, houve tentativa de abordagem verbal, mas as ordens não foram obedecidas e ocorreu uma troca de tiros.

Os dois homens foram atingidos e tiveram as mortes constatadas no local. Nenhum policial ficou ferido, segundo o registro preliminar da ocorrência.

De acordo com o BAEP, um revólver e uma pistola foram apreendidos.

Comentários

Comentários