Dois homens morreram após um confronto com policiais militares do 1º Baep na noite desta quarta-feira (29), em Campinas. Segundo a corporação, a ocorrência começou durante buscas por suspeitos de uma tentativa de roubo de veículo.

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A ação se concentrou entre os bairros Jardim Santa Terezinha e Parque Canadá, na região do Itatinga. De acordo com a Polícia Militar, a tentativa de roubo teria ocorrido pouco antes na Rua Leôncio Brasileiro.

Durante o patrulhamento pela Rua Antônio Vicente Levantezi, a equipe encontrou dois homens com características semelhantes às informadas. A PM afirma que eles correram para uma área de mata ao perceberem a aproximação dos policiais.