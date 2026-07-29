Um homem foi preso em flagrante nesta terça-feira (28) durante uma investigação sobre tráfico de drogas em um bar na Avenida Doutor Moraes Salles, no Centro de Campinas. Segundo a Polícia Civil, 98 porções de cocaína e dinheiro foram apreendidos no imóvel.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A apuração começou após denúncias de moradores. Policiais da 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, vinculada à Divisão Especializada de Investigações Criminais, passaram a acompanhar a movimentação no estabelecimento.

Durante o monitoramento, a equipe teria observado pessoas se aproximando de uma grade do bar, entregando dinheiro e recebendo pequenas embalagens. Diante da suspeita de venda de drogas, os agentes decidiram fazer a abordagem.