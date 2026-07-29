Um homem foi preso em flagrante nesta terça-feira (28) durante uma investigação sobre tráfico de drogas em um bar na Avenida Doutor Moraes Salles, no Centro de Campinas. Segundo a Polícia Civil, 98 porções de cocaína e dinheiro foram apreendidos no imóvel.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A apuração começou após denúncias de moradores. Policiais da 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, vinculada à Divisão Especializada de Investigações Criminais, passaram a acompanhar a movimentação no estabelecimento.
Durante o monitoramento, a equipe teria observado pessoas se aproximando de uma grade do bar, entregando dinheiro e recebendo pequenas embalagens. Diante da suspeita de venda de drogas, os agentes decidiram fazer a abordagem.
Ao perceber a presença dos policiais, o investigado correu para dentro do imóvel. De acordo com o registro da ocorrência, ele tentou descartar uma sacola pela janela do banheiro em direção ao telhado.
Parte das porções caiu dentro do banheiro, enquanto o restante foi encontrado sobre uma caixa-d’água. Além da cocaína, os policiais recolheram uma quantia em dinheiro cujo valor não foi informado.
A Polícia Civil afirmou que o homem resistiu à abordagem e precisou ser contido. Segundo a corporação, ele também teria admitido informalmente que comercializava drogas no local.
O bar fica nas proximidades da Creche Bento Quirino e do Colégio Francisco Glicério. A localização foi destacada pela investigação por expor a comunidade escolar à movimentação relacionada ao tráfico.
A ocorrência foi registrada na área do 1º Distrito Policial. O suspeito foi encaminhado à cadeia anexa ao 2º Distrito Policial e permaneceu à disposição da Justiça.
A Polícia Civil também pediu a conversão da prisão em preventiva, citando a quantidade de drogas, o local onde o comércio ocorria e o histórico do investigado por tráfico.