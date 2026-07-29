Campinas terá uma mudança brusca nas condições do tempo entre esta quarta-feira (29) e quinta-feira (30), com a chegada de uma frente fria. O principal risco está nas rajadas de vento, que podem causar quedas de árvores e galhos, destelhamentos, danos a estruturas e interrupções no fornecimento de energia.
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A Defesa Civil do Estado colocou o município em estado de alerta para ventos fortes nos dois dias. Embora também haja previsão de chuva, os volumes devem ser baixos e distribuídos de forma irregular.
Nesta quarta-feira, o tempo ainda permanece estável, com céu claro e máxima de até 28°C, segundo o Cepagri da Unicamp. A umidade relativa do ar pode cair para perto de 30% durante a tarde.
A mudança mais significativa ocorre na quinta-feira, quando a passagem da frente fria aumenta a nebulosidade e favorece pancadas de chuva na Região Metropolitana de Campinas. Os ventos podem ganhar força principalmente durante a noite.
“A previsão exige atenção da população. As rajadas de vento podem ser intensas e provocar queda de árvores e galhos, destelhamentos e falta de energia. Por isso, é fundamental evitar locais de risco, não permanecer sob árvores e acompanhar as atualizações e alertas emitidos pela Defesa Civil.”
A previsão estadual indica acumulados entre 5 e 35 milímetros até quinta-feira. A partir de sexta-feira (31), o tempo volta a ficar firme e os ventos perdem intensidade.
Apesar da melhora, o retorno do ar seco deve provocar nova queda nos índices de umidade e aumentar o risco de incêndios em áreas de vegetação.
Orientações durante as rajadas
A Defesa Civil recomenda evitar áreas arborizadas, estruturas metálicas, muros, placas e coberturas frágeis. Objetos soltos, como vasos, móveis e lonas, devem ser guardados ou reforçados.
Também não é indicado estacionar veículos sob árvores ou estruturas com risco de queda. Em caso de tempestade, atividades ao ar livre devem ser interrompidas até que as condições voltem a ser seguras.
Como receber alertas
Os avisos emergenciais podem ser enviados automaticamente por meio do sistema Cell Broadcast para celulares com tecnologia 4G ou 5G localizados na área de risco.
Também é possível receber notificações por SMS. Para isso, basta enviar o CEP de interesse para o número 40199.