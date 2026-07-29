Campinas terá uma mudança brusca nas condições do tempo entre esta quarta-feira (29) e quinta-feira (30), com a chegada de uma frente fria. O principal risco está nas rajadas de vento, que podem causar quedas de árvores e galhos, destelhamentos, danos a estruturas e interrupções no fornecimento de energia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A Defesa Civil do Estado colocou o município em estado de alerta para ventos fortes nos dois dias. Embora também haja previsão de chuva, os volumes devem ser baixos e distribuídos de forma irregular.

Nesta quarta-feira, o tempo ainda permanece estável, com céu claro e máxima de até 28°C, segundo o Cepagri da Unicamp. A umidade relativa do ar pode cair para perto de 30% durante a tarde.