O motorista de 24 anos que morreu após atingir e derrubar a cobertura da praça de pedágio da Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Campinas, não tentou frear antes da batida. A informação consta no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil com base no relato de uma funcionária que presenciou o acidente.

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Segundo o documento, o veículo seguia em direção às cabines quando desviou de outros automóveis, atingiu a estrutura de concreto que separa as pistas, capotou e colidiu contra uma coluna de sustentação. O impacto provocou o desabamento da cobertura da praça de pedágio.

O acidente ocorreu por volta das 9h50 de domingo (26), na altura do km 123 da rodovia. Policiais rodoviários que realizavam uma operação nas proximidades ouviram o estrondo e encontraram o motorista inconsciente. Ele foi socorrido por uma equipe da concessionária Renovias ao Hospital Municipal de Jaguariúna, mas morreu em decorrência dos ferimentos.