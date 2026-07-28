O motorista de 24 anos que morreu após atingir e derrubar a cobertura da praça de pedágio da Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Campinas, não tentou frear antes da batida. A informação consta no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil com base no relato de uma funcionária que presenciou o acidente.
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Segundo o documento, o veículo seguia em direção às cabines quando desviou de outros automóveis, atingiu a estrutura de concreto que separa as pistas, capotou e colidiu contra uma coluna de sustentação. O impacto provocou o desabamento da cobertura da praça de pedágio.
O acidente ocorreu por volta das 9h50 de domingo (26), na altura do km 123 da rodovia. Policiais rodoviários que realizavam uma operação nas proximidades ouviram o estrondo e encontraram o motorista inconsciente. Ele foi socorrido por uma equipe da concessionária Renovias ao Hospital Municipal de Jaguariúna, mas morreu em decorrência dos ferimentos.
Ainda conforme o boletim, os policiais apreenderam no interior do veículo um isqueiro, quatro cigarros, uma garrafa de rum, uma lata de cerveja vazia, um copo térmico, uma garrafa de refrigerante quase vazia e um tubo plástico do tipo eppendorf vazio.
Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o carro passa pela lateral das cabines, atinge a barreira de concreto e colide contra a cobertura, de cerca de seis metros de altura. A estrutura caiu sobre outros dois veículos que aguardavam na fila do pedágio, mas os sete ocupantes desses carros não ficaram feridos.
A ocorrência foi registrada no 4º Distrito Policial de Campinas como homicídio culposo na direção de veículo automotor.